«Локомотив» предложил новый контракт Мануэлу Фернандешу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, что клуб сделал новое предложение полузащитнику Мануэлу Фернандешу. Оно касалось продления контракта с московским клубом.

«Он должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал предложений, то сейчас предложение сделано. Примет – будет с нами дальше. Не примет – это жизнь, он уйдет. Либо летом, когда контракт закончится. Либо раньше», — заявил Семин.

Напомним, что португалец выступает за «железнодорожников» с 2014 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 15 игр, забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»