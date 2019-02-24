«ПСЖ» не намерен продавать Неймара

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что клуб не намерен продавать нападающего Неймара. Игрок пока останется в команде.

«Ни «Реал», ни какой-либо другой клуб в мире не должен звонить нам и спрашивать про Неймара или любого другого футболиста. «Реал» прекрасно знает, что Неймар не продается, игрок не покинет «ПСЖ» этим летом», — сказал Аль-Хелайфи.

Он также добавил, что у «ПСЖ» и бразильского форварда хорошие и долгосрочные отношения.

Напомним, парижане лидируют в чемпионате Франции с 68 очками. Неймар в этом сезоне провел 13 матчей, забил 13 мячей и сделал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca