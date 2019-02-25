Франк Рибери и Арьен Роббен покинут «Баварию»

Президент «Баварии» Ули Хенесс подтвердил тот факт, что полузащитники Арьен Роббен и Франк Рибери покинут команду. Ветераны клуба уйдут по окончании сезона.

«Мы устроим им прощальный матч. Такие игроки должны уходить через главный вход. Рибери останется в Мюнхене, и мы найдем для него работу, которая будет соответствовать его заслугам.

Мы готовы пожертвовать чемпионатом, чтобы достойно их проводить» — заявил Хенесс.

Напомним, что Рибери перешел в «Баварию» в 2007 году. В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провел 17 матчей, забил 4 мяча и сделал одну голевую передачу. Роббен перебрался в мюнхенкий клуб в 2009 году. В этом сезоне он поучаствовал в 9 играх и записал на свой счет три гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport1