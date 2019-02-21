Хосеп Гвардиола: «Я доверяю VAR»

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Шальке» на выезде (3:2). Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола подвел итоги встречи.

«Мы играли хорошо, но легко теряли мячи, а этого допускать нельзя в Лиге чемпионов. Были ли пенальти? Думаю да, я доверяю VAR. Иногда у меня бывают возражения, но не в этот раз. Пенальти были в обоих эпизодах.

Мы сыграли с невероятным характером. Подарили им два гола, хотя «Шальке» ничего не сделал. Еще ничего не закончено, Лига чемпионов – это совершенно другой турнир», — заявил специалист.

Напомним, что ответная встреча состоится 12 марта в Манчестере.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)