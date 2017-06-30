Константин Сарсания: на днях Артур Юсупов перейдет в «Ростов»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания объявил, что сейчас обговариваются последние детали трансфера полузащитника Артура Юсупова в «Ростов». Игрок проведет сезон в новом клубе на правах аренды.

27-летний Артур Юсупов уже находится в расположении «Ростова» и проходит сбор вместе с потенциальными одноклубниками. Константин Сарсания подтвердил, что в ближайшее время будет объявлено об аренде игрока.

Будущее нескольких футболистов «сине-бело-голубых» пока остается неопределенным. В их числе Ибрагим Цаллагов, Юрий Лодыгин, Йоан Молло и Иван Новосельцев.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС