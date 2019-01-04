Клубы РПЛ нацелились на защитника «Алавеса»

Защитник «Алавеса» Гильермо Марипан привлек внимание нескольких клубов. Сразу три российские команды заинтересовались игроком.

Считается, что на чилийца претендуют «Рома» и «Фенербахче». Кроме того футболист входит в сферу интересов трех клубов РПЛ: «Краснодара» и московских «Спартака» и «Локомотива».

Также есть информация, что на Марипана нацелилась «Барселона». Но для каталонского клуба он не является главной трансферной целью.

Напомним, что чилиец перешел в «Алавес» в 2017 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 11 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es