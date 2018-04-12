Лионель Месси отпразднует день рождения в Московской области

Во время ЧМ-2018 Лионель Месси отпразднует свой день рождения. Роман Терюшков, министр спорта Московской области рассказал, где аргентинская звезда отпразднует свое 31-летие.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что городской округ Бронницы готовится принять день рождения Лионеля Месси.

– День рождения Месси (24 июня — прим.)? Конечно же, мы готовимся вместе с городским округом Бронницы провести большое мероприятие на площадке фестиваля футбола. Специально для болельщиков мы хотим перевести меню всех ресторанов на их родной язык, чтобы они почувствовали себя как дома. Думаю, никто не останется равнодушным. Какая база является отдельным предметом гордости? У нас все базы отличные, но хочется выделить базу «Сатурн» в Кратове, где остановится сборная Португалии. Там созданы все условия – три футбольных поля, жилой комплекс, бассейн, медицинский центр, тренажерный зал. Сейчас мы приводим в порядок СПА-комплекс красоты, который соответствует четырем звездам. Считаю, что эта база является жемчужиной Московской области. Отмечу, что и другие базы не будут уступать ей по качеству, – передает слова Терюшкова Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля. Национальная команда Аргентины на групповом этапе сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией. Напомним, что сборная Аргентины на время проведения чемпионата мира-2018 будет базироваться именно в Бронницах.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»