«Зенит» поприветствовал «Мольде» кадром из фильма «Пила»: «Давай сыграем в игру»

«Зенит» поприветствовал своего соперника по раунду плей-офф Лиги Европы норвежский «Мольде». Российский клуб воспользовался кадром из известного фильма «Пила».
На англоязычной странице петербургского клуба в Твиттере появилась запись, на которой изображен кадр из фильма «Пила» со слоганом киноленты «Let’s play a game» («Давай сыграем в игу»).
Накануне «Зенит» разгромил минское «Динамо» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 8:1 (8:5 по сумме двух матчей).
Первый матч с «Мольде» питерцы проведут дома 23 августа. Ответная встреча состоится 30 августа.
Hi @Molde_FK 😼 pic.twitter.com/r6GePE00EW
— FC Zenit in English (@fczenit_en) August 16, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Зенита»