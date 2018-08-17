«Зенит» поприветствовал «Мольде» кадром из фильма «Пила»: «Давай сыграем в игру»

«Зенит» поприветствовал своего соперника по раунду плей-офф Лиги Европы норвежский «Мольде». Российский клуб воспользовался кадром из известного фильма «Пила».

На англоязычной странице петербургского клуба в Твиттере появилась запись, на которой изображен кадр из фильма «Пила» со слоганом киноленты «Let’s play a game» («Давай сыграем в игу»).

Накануне «Зенит» разгромил минское «Динамо» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 8:1 (8:5 по сумме двух матчей).

Первый матч с «Мольде» питерцы проведут дома 23 августа. Ответная встреча состоится 30 августа.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Зенита»