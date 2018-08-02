Болельщики «Анжи» создали петицию на имя Владмимира Путина, Сулеймана Керимова и Алишера Усманова

Московское отделение болельщиков «Анжи» «Дикая дивизия» создало петицию с целью привлечения внимания к финансовым проблемам клуба. Она написана на имя президента РФ Владимира Путина.

Авторы петиции на сайте Change.org просят оказать финансовую помощь клубу. Они обращают внимание на то, что в случае ликвидации «Анжи» сотни тысяч болельщиков лишатся отдушины, а маленькие фанаты – стимула заниматься футболом.

Болельщики призывают всех неравнодушных помочь спасти футбольный клуб «Анжи». Петиция написана на имя президента РФ Владимира Путина, главы Дагестана Владимира Васильева, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова, Госдумы РФ и РФС.

По состоянию на утро 2 августа петицию подписали более тысячи человек.

Фото: Global Look Press

Источник: Change.org