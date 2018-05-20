Антуан Гризманн в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Griezmann

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может стать игроком «Барселоны» в самом ближайшем времени. Ждать осталось совсем немного.

Сообщается, «Барселона» достигла соглашения с сестрой футболиста Мод Гризманн, являющейся агентом французского форварда.

Зарплата француза составит 15 миллионов долларов в год. Больше него будет получать только лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

Действующий контракт 27-летнего форварда с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2022 года. В сезоне-2017/18 Гризманн провел за команду 47 матчей во всех турнирах и забил 29 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es
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