Антуан Гризманн в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может стать игроком «Барселоны» в самом ближайшем времени. Ждать осталось совсем немного.

Сообщается, «Барселона» достигла соглашения с сестрой футболиста Мод Гризманн, являющейся агентом французского форварда.

Зарплата француза составит 15 миллионов долларов в год. Больше него будет получать только лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

Действующий контракт 27-летнего форварда с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2022 года. В сезоне-2017/18 Гризманн провел за команду 47 матчей во всех турнирах и забил 29 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es Global Look Press