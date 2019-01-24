«Рома» и «Ливерпуль» нацелились на хавбека «Брешии»

«Рома» и «Ливерпуль» заинтересовались полузащитником «Брешии» Сандро Тонали. Об этом заявил президент команды Массимо Челлино.

По сообщениям СМИ, итальянец хотел бы удержать хавбека в «Брешии» как можно дольше. По мнению Челлино, в силу возраста Тонали еще не совсем готов к переходу в команду по классу выше.

Напомним, что полузащитник, которого называют в Италии «новым Андреа Пирло», играет в Серии B. В нынешнем сезоне за «Брешию» 18-летний футболист провел 18 игр, забил один мяч и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia