Жюльен Лоренс: «Верратти курит, пьет и развлекается каждый день. Не могу представить, на каком уровне он бы играл с образом жизни Роналду»

Французский журналист Жюльен Лоренс рассказал об образе жизни полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Игрок ведет далеко не самую здоровую жизнь.

«Для меня Верратти [был лучшим игроком «ПСЖ» в матче с «Манчестер Юнайтед»], потому что не был в форме, не был готов на 100%. За последний месяц он провел всего одну игру.

На прошлой неделе он тусил до шести утра на дне рождения Неймара. Он курит, пьет и развлекается практически каждый день. Когда он выдает такую игру, как на «Олд Траффорд», это просто поразительно, на мой взгляд.

Думаю, веди он такой образ жизни, как у Криштиану Роналду, например, с таким же отношением к делу, я не могу представить, на каком уровне он был бы среди полузащитников топ-уровня.

Но его умение сочетать свой нынешний образ жизни и в то же время показывать такой футбол, как с «МЮ», просто невероятно», – сказал Лоренс в эфире радио BBC 5 Live.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC 5 Live