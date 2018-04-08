Диего Симеоне поделился мнением о мадридском «Реале»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высоко отозвался о составе «Реала» в преддверии мадридского дерби. По его мнению клуб проделал прекрасную работу.

«На бумаге у нас тот состав, который все вы видели. Мы те, кто мы есть. «Атлетико» постарается одержать победу в важном матче, основываясь на коллективной работе.

Я не знаю, обладает ли «Реал» лучшей командой в мире, но они располагают лучшим составом, это абсолютно точно. Этот клуб проделал прекрасную работу. Они лучше «ПСЖ», лучше «Манчестер Сити», лучше «Барселоны». Это та сила, которой наделена их команда», – сказал аргентинец.

Напомним, что сейчас «Атлетико» идет на втором месте в чемпионате Испании с 67 очками. «Реал», набрав 63 очка занимает третью строчку. Сегодня, 8 апреля, команды сыграют друг с другом в рамках 31-ого тура.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca