Криштиану Роналду забил первый гол за «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче 4-го тура серии А против «Сассуоло». Для 33-летнего португальца этот гол стал дебютным за «Ювентус» в официальных матчах.

Роналду не мог отличиться в трех первых турах серии А и нанес 28 ударов, прежде чем забить первый гол.

Португалец забил также свой 399-й гол в национальных чемпионатах, которых выступал (Англии, Испании и Италии).

В августе Роналду забил за «Юве» в контрольной игре с молодежкой клуба.

Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» этим летом.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru