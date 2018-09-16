Криштиану Роналду забил первый гол за «Ювентус»

Автор: Михаил Серебряков 0

Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче 4-го тура серии А против «Сассуоло». Для 33-летнего португальца этот гол стал дебютным за «Ювентус» в официальных матчах.

Роналду не мог отличиться в трех первых турах серии А и нанес 28 ударов, прежде чем забить первый гол.

Португалец забил также свой 399-й гол в национальных чемпионатах, которых выступал (Англии, Испании и Италии).

В августе Роналду забил за «Юве» в контрольной игре с молодежкой клуба.

Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» этим летом.

Фото: Global Look Press
Источник: Sports.ru

 

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Alessandro Del Piero

Алессандро Дель Пьеро:«С приходом Роналду ЛЧ стала приоритетным турниром для «Ювентуса»»

Криштиану Роналду забил в дебютном матче за «Ювентус»

Криштиану Роналду

Алессандро Дель Пьеро: «Трансфер Роналду можно сравнить с переходом Леброна в «Лейкерс»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 