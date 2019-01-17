ВФСО «Динамо» не ведет переговоры о продаже акций футбольного клуба банку ВТБ

ВФСО «Динамо» и ВТБ сейчас не ведут переговоров по приобретению банком контрольного пакета акций футбольного клуба «Динамо». Банк является спонсором клуба.

«В настоящий момент переговоров по этому вопросу стороны не ведут. Этот вопрос требует отдельного изучения и учета всех факторов и рисков», – сообщили в пресс-службе ВФСО.

Ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что банк ВТБ в ближайшее время вновь станет основным владельцем «Динамо» и намерен вложить в развитие команды 3 миллиарда рублей.

Напомним, ВТБ владел контрольным пакетом акций «Динамо» с апреля 2009 года. В конце декабря 2016-го было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль. Банк при этом остался спонсором динамовских команд, включая футбольную.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС