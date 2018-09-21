Унаи Эмери – лидер по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров

Автор: Михаил Серебряков 0

«Арсенал» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы обыграла «Ворсклу» (4:2). Благодаря этому результату главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери стал автором уникального достижения. 

Победа над украинским клубом стала для испанского специалиста 32-й в этом турнире. По этому показателю он единолично занимает первое место среди тренеров.

Эмери также принадлежит рекорд по количеству побед в Лиге Европы. Под его руководством в период с 2014 по 2016 год «Севилья» трижды становилась триумфатором турнира.

Ранее испанец возглавлял такие клубы, как «Лорка Депортива», «Альмерия», «Валенсия», «Севилья» и «Пари Сен-Жермен». Любителям российского футбола Эмери хорошо известен по работе в московском «Спартаке».

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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