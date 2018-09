Унаи Эмери – лидер по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров

«Арсенал» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы обыграла «Ворсклу» (4:2). Благодаря этому результату главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери стал автором уникального достижения.

Победа над украинским клубом стала для испанского специалиста 32-й в этом турнире. По этому показателю он единолично занимает первое место среди тренеров.

Эмери также принадлежит рекорд по количеству побед в Лиге Европы. Под его руководством в период с 2014 по 2016 год «Севилья» трижды становилась триумфатором турнира.

32 — Unai Emery recorded his 32nd victory in the Europa League this evening; the most of any manager in competition history. Command. pic.twitter.com/vs5Qdi2Fm0

— OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2018