«Атлетико» выиграл Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубое УЕФА 15 августа сошлись мадридские «Атлетико» и «Реал». В дополнительное время победу одержали «матрасники».

Это был первые случай, когда в Суперкубке УЕФА сошлись две команды из одного города. ими стали «Атлетико» и «Реал» из Мадрида.

В дополнительное время победу одержали «красно-белые», выиграв со счетов 4:2. Это была третья победа «Атлетико» в Суперкубке.

Напомним, что «Атлетико» никогда не проигрывал в Суперкубке УЕФА. Ранее «матрасники» обыгрывали «Интер» и «Челси».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»