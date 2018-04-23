Вход на финал Кубка России «Авангард» – «Тосно», скорее всего, будет бесплатным

Автор: Тимофей Поршнев 0

Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Москва. «Открытие Арена». 18 апреля 2018 г.

Финал Кубка России, возможно, сможет посетить любой желающий. По словам Виталия Мутко, вход будет бесплатным.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что болельщики, скорее всего, смогут бесплатно посетить финал Кубка России между «Авангардом» и «Тосно» в Волгограде 9 мая.

«Народный финал! Как видим, у каждого клуба есть возможность (дойти до финала Кубка России). Пример Курска как раз об этом. Какой есть финал – такой и есть. Будем организовывать все на высшем уровне. Скорее всего, сделаем свободный вход. Чтобы кого-то где-то представлять, надо получить допуск от УЕФА», – сказал Мутко.

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Авангард» обыграл «Шинник», а «Тосно» по серии пенальти переиграло московский «Спартак».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Р-Спорт»

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