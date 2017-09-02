Гильем Балаге: «В «Ливерпуле» назвали обвинения «Барселоны» ложью»

Автор: Никита Воробьев 0

Фелиппе Коутиньо

Руководство «Ливерпуля» не требовало от «Барселоны» 200 млн евро за Филиппе Коутиньо. Представители английского клуба назвали слова исполнительного директора каталонцев «абсолютной ложью».

«В «Ливерпуле» полностью отрицают обвинения «Барселоны». «Мерсисайдцы» настаивают, что позиция клуба не менялась, так как продажа Коутиньо изначально не планировалась и «Барса» знала об этом.

Они говорят, что слова представителей «блаугранас» — «абсолютная ложь», — написал в твиттере журналист Гильем Балаге.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер журналиста Гильема Балаге

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