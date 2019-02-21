Сын Тюрама заинтересовал европейские клубы

«Челси» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником Кефреном Тюрамом. Игрок является сыном бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама.

Сообщается, 17-летний футболист — выпускник академии «Монако», и пока он не подписал профессиональный контракт со своим клубом. Поэтому европейские команды могут приобрести хавбека. Утверждается, что француз привлек внимание и «Ювентуса».

Отмечается, уход Тюрама из «Монако» может быть связан с положением «монегасков». Французский клуб дважды сменил тренера в нынешнем сезоне и уволил спортивного директора Майкла Эменало, вице-президента Вадима Васильева. Кроме того «Монако» находится на 16 месте в чемпионате Франции.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Daily Mail