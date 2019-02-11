Марк-Андре Тер Штеген: «Возможно, «Барселона» устала»

Автор: Дарья Григорьева 0

Марк-Андре тер Штеген

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал игру команды с «Атлетиком» (0:0). Он высказал свое предположение, почему матч завершился с таким счетом. 

«Возможно, мы устали из-за плотного графика игр. Сейчас можем отдохнуть несколько дней. Февраль очень напряженный месяц в плане загруженности, много матчей», — заявил голкипер.

Футболист добавил, ему и команде необходимо прибавить в игре, а также понять, что пошло не так и как это исправить.

Напомним, что в чемпионате Испании «сине-гранатовые» лидируют с 51 очком.

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Espana

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Коутиньо

«Челси» готов заплатить «Барселоне» 114 миллионов евро за Фелиппе Коутиньо

«Барселона» интересуется форвардом «Бейцзин Гуоань»

«Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 