Марк-Андре Тер Штеген: «Возможно, «Барселона» устала»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал игру команды с «Атлетиком» (0:0). Он высказал свое предположение, почему матч завершился с таким счетом.

«Возможно, мы устали из-за плотного графика игр. Сейчас можем отдохнуть несколько дней. Февраль очень напряженный месяц в плане загруженности, много матчей», — заявил голкипер.

Футболист добавил, ему и команде необходимо прибавить в игре, а также понять, что пошло не так и как это исправить.

Напомним, что в чемпионате Испании «сине-гранатовые» лидируют с 51 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana