Кристиан Нобоа: «Надеюсь, что смогу выйти на поле в матче с «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, в каком состоянии находится в настоящий момент. Игрок также предположил, когда сможет выйти на поле.

Хавбек сказал, что в отпуске тренировался каждый день. А тренеры и врачи составили для него специальную программу. Игрок считает, что в начале будет заниматься по индивидуальной программе, а потом присоединится к общей группе.

«Очень надеюсь, что смогу выйти на поле уже в матче с «Фенербахче». В отпуске тренировок было очень много, поэтому все остальное время я старался просто отдыхать вместе с сыновьями.

По всем очень соскучился, давно не виделись с ребятами. Хотя, знаете, больше всего я соскучился по мячу. Практически все мои тренировки были посвящены бегу и разным упражнениям, но все — без мяча», — заявил Нобоа.

Напомним, что в матче «Зенита» четвертого тура РПЛ против «Урала» (4:1) полузащитник получил травму крестообразных связок.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»