Президент Исландии смотрел матч на трибуне вместе с обычными болельщиками

Президент Исландии Гудни Йоханссон посетил матч квалификации ЧМ-2018, в котором Исландия оказалась сильнее Косово (2:0). Исландцы впервые в своей истории вышли в финальную часть чемпионата мира.

Отмечается, что политик находился не в ВИП-ложе, а на трибуне рядом с обычными болельщиками.

Iceland’s president, watching the game in the stands with his people, not in a VIP box, close to tears as the final whistle goes. #iceland pic.twitter.com/dxwLsv7ese

— Kiddi Agnarsson (@Kiddi) October 9, 2017