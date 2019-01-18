Оле-Гуннар Сульшер: «Не думаю, что у Моуринью будут проблемы с поиском работы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал работу в клубе. Кроме того, он поделился мнением о своем предшественнике Жозе Моуринью.

«Моуринью фантастический тренер, учитывая, каких он добивался результатов. Я не думаю, что у него будут проблемы с поиском нового места работы», — заявил норвежец.

Также специалист сказал, что его все устраивает в «Манчестер Юнайтед».

«Мне всегда нравилось взаимодействовать с людьми и развивать их потенциал. Когда я в таком клубе, то вечером хочется поскорее лечь спать, чтобы побыстрее проснуться утром и приступить к работе», — добавил Сульшер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports