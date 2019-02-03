Начались подводные поиски самолета, на котором летел Сала

С сегодняшнего дня начинаются подводные поиски пропавшего самолета. На нем нападающий Эмилиано Сала отправился в «Кардифф Сити».

Как сообщает отдел по расследованию авиационных происшествий, судно Geo Ocean III должно прибыть в район поиска в 9:00 по Гринвичу (12:00 по московскому времени). Организация отметила, что их поисковая работа займет около трех дней. Частная операция будет продолжаться, пока самолет не будет найден. Эта операция финансируется со средств, собранных на коммерческой краудфандинговой платформе GoFundMe. Сейчас им удалось собрать более 300 тысяч евро.

Ранее появилась информация, недалеко от Суртенвилля, на французском полуострове Котентин, были найдены две подушки от сидений. Поисковики предполагают, что это части самолета, на котором и был футболист.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC