Президент «ПСЖ»: «Цена Мбаппе выше миллиарда евро. Вам не послышалось»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи об интересе «Реала» к нападающему его команды Килияну Мбаппе. По словам босса парижан, этим летом клуб совершенно точно не станет продавать 19-летнего форварда.

Отметим, что действующий чемпион Франции, арендовавший Мбаппе у «Монако» прошлым летом с последующим обязательством выкупа, должен заплатить «монегаскам» 135 миллионов евро. У «ПСЖ» могут возникнуть сложности с осуществлением этого платежа, поскольку клуб должен соответствовать требованиям финансового fair play УЕФА.

– За какую сумму вы готовы продать Мбаппе?

– Хотите конкретную цифру? Она больше миллиарда евро. Вам не послышалось: «Больше миллиарда евро». Даже если принесете мне миллиард, я его не продам.

В сезоне-2017/18 Мбаппе принял участие в 45 матчах в составе «ПСЖ», забив 21 мяч и сделав 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»