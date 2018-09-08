«Милан» планирует подписать Сеска Фабрегаса в январе

«Милан» интересуется полузащитником «Челси» Сеском Фабрегасом. Итальянцы планируют подписать игрока зимой.

Итальянский клуб готов сделать предложение о трансфере 31-летнего хавбека в январское трансферное окно.

Срок действующего контракта испанца с «Челси» истекает следующим летом, поэтому «синие» могут расстаться с ним в январе, чтобы не отпустить бесплатно через год.

Фабрегас в текущем сезоне не провел ни одной игры в АПЛ, сыграв лишь в матче Суперкубка Англии против «Манчестер Сити» (0:2).

В августе «Милан» арендовал у «Челси» полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia