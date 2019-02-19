«Рубин» опроверг наличие долга в 200 млн рублей перед Сосланом Джанаевым

Пресс-служба «Рубина» опровергла наличие финансовых задолженностей перед экс-вратарем Сосланом Джанаевым. Ранее появилась информация, что клуб должен футболисту 200 млн рублей.

Сообщалось, что футболист потребовал от казанского клуба 200 миллионов рублей, а «Рубин» признал этот долг. При этом ранее он якобы уже получил 35 миллионов.

«Информация не соответствует действительности. Клуб подписал с футболистом мировое соглашение, его условия выполнены», – заявила клубная пресс-служба.

Фото: Global Look Press

Источник: Inkazan