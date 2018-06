Лондонский «Арсенал» представил новую форму. В ней команда будет играть на выезде.

«Арсенал» представил новую выездную форму. Экипировка выполнена в темно-синем цвете с бордовыми полосками. Техническим спонсором «Арсенала» является компания Puma.

Presenting our 2018/19 @pumafootball away kit

— Arsenal FC (@Arsenal) June 7, 2018