«Милан» объявил о трансферах Диего Лаксальта и Самуэля Кастильехо

«Милан» объявил о трансферах полузащитников Диего Лаксальта и Самуэля Кастильехо. Таким образом, клуб завершил свою трансферную кампанию.

Уругваец был подписан клубом из «Дженоа», а испанец перебрался из «Вильярреала». Оба игрока перешли в «Милан» на постоянной основе.

В рамках сделки в «Дженоа» из «Милана» отправился нападающий Джанлука Лападула, а в «Вильярреал» – форвард Карлос Бакка. Два этих трансфера также осуществлены на постоянной основе.

«Милан» завершил свою трансферную кампанию в это межсезонье, говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Милана»