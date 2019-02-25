РПЛ решила перенести матч «Краснодар» – «Оренбург»

Матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Оренбург» перенесен на 11 марта. Об этом сообщил официальный сайт первой команды.

РПЛ перенесла игру на 11 марта, на понедельник. Встреча начнется в 19:30.

Напомним, что «Краснодар» уже не в первый раз просит о переносе матчей. Ранее клуб попросил о переносе игры с «Ростовом» в 1/4 финала Кубка России из-за встреч с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи с «Валенсией» в 1/8 финала пройдут на выезде 7 марта, а дома 14 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Краснодара»