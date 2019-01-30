Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла будет вызван в сборную Италии. К национальной команде он может присоединиться на ближайшем сборе.

Сообщается, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в следующий понедельник планирует провести сбор на базе команды в Коверчано. Сюда должны прибыть игроки, которые выступают во внутреннем чемпионате.

Сейчас форвард — лучший снайпер Серии А. 31 января ему исполнится 36 лет.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии Квальярелла провел 20 игр, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач.

Фото: Global look Press

Источник: Gazzetta dello Sport