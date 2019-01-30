Фабио Квальярелла будет вызван в сборную Италии

Автор: Дарья Григорьева 0

Фабио Квальярелла

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла будет вызван в сборную Италии. К национальной команде он может присоединиться на ближайшем сборе.

Сообщается, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в следующий понедельник планирует провести сбор на базе команды в Коверчано. Сюда должны прибыть игроки, которые выступают во внутреннем чемпионате.

Сейчас форвард — лучший снайпер Серии А. 31 января ему исполнится 36 лет.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии Квальярелла провел 20 игр, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач.

Фото: Global look Press
Источник: Gazzetta dello Sport

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