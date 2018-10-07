«Манчестер Юнайтед» попросил Зинедина Зидана отвергать предложения других клубов

Руководство «Манчестер Юнайтед» попросило бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана не принимать предложения от других клубов. Француз является главным кандидатом на замену португальцу Жозе Моуринью.

«Манкунианцы» в восьми играх чемпионата набрали 13 очков. Сейчас клуб занимает 8-е место в таблице. В Лиге чемпионов «красные дьяволы» одержали победу над «Янг Бойз» — 3:0, но не смогли обыграть «Валенсию» — 0:0.

Напомним, команда также вылетела из Кубка лиги, уступив «Дерби Каунти».

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror