«Манчестер Юнайтед» попросил Зинедина Зидана отвергать предложения других клубов

Автор: Роман Шлуинский 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» попросило бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана не принимать предложения от других клубов. Француз является главным кандидатом на замену португальцу Жозе Моуринью. 

«Манкунианцы» в восьми играх чемпионата набрали 13 очков. Сейчас клуб занимает 8-е место в таблице. В Лиге чемпионов «красные дьяволы» одержали победу над «Янг Бойз» — 3:0, но не смогли обыграть «Валенсию» — 0:0.

Напомним, команда также вылетела из Кубка лиги, уступив «Дерби Каунти».

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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