«Барселона» отказалась от покупки Луки Йовича

Трансфер нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича в «Барселону» не состоится. Скауты каталонского клуба несколько месяцев следили за сербским форвардом.

По информации испанских СМИ, «сине-гранатовые» отказались от трансфера 21-летнего серба.

«Барселона» осталась недовольна определенными качествами Йовича: игрой в пас, работой на команду, умением оттягиваться из штрафной. Клуб искал игрока более широкого диапазона. Кроме того, «Барсу» смутил высокий ценник, который «Айнтрахт» выставил за форварда.

Ранее сообщалось, что Йовичем также интересуются «Реал» и «Бавария».

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo