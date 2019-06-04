Бавария не станет подписывать Хамеса

Автор: Никола Косич 0

Хамес Родригес

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о будущем полузащитника Хамеса Родригес. Игрок арендован у «Реала» и последние два сезона провел в Мюнхене.

«Принципиальное решение принято. Он общался со мной и сказал мне в личной беседе, что просит клуб не активировать опцию выкупа. В таких условиях это не имеет смысла. Он хочет играть, быть игроком старта. Здесь у него нет гарантии. Мне жаль», – сказал Румменигге.

Напомним, что «Бавария» арендовала Хамеса летом 2017 года, заплатив 15 млн евро за два года, с опцией выкупа за 42 миллиона. Таким образом, этим летом он вернется в «Мадрид».

Ранее в СМИ также сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не видит его в команде.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: SportBild

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Бавария» отказалась от выкупа Хамеса Родригеса у «Реала»

Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут «Спартак», «Бавария» отказалась от выкупа Хамеса Родригеса, Андер Эррера перейдет в «ПСЖ». Главные новости дня

Хамес

Хамес Родригес хочет продолжить карьеру в Италии, «Реал» — против

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 