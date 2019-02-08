Хосеп Гвардиола: «Реал» – не лучшая команда десятилетия. «Ювентус», «Барселона» и «Бавария» брали чемпионаты 6-7 раз, а они – два»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает «Реал» лучшей командой последнего десятилетия. Он объяснил причину.

«Реал» выигрывал Лигу чемпионов три года подряд, это фаворит турнира, но не лучшая команда десятилетия. Посчитаем выигранные чемпионаты, кубки и так далее. «Ювентус», «Барселона» и «Бавария» брали чемпионаты шесть или семь раз, а «Реал» – два. Я надеюсь, что Солари теперь понял мое послание лучше. Уверен, что они будут довольны моим ответом», – сказал каталонец.

За последние 10 лет «Реал» был чемпионом дважды (2011/12, 2016/17), «Барселона», «Ювентус» и «Бавария» – по семь раз. Ранее Гвардиола назвал три лучшие команды за последнее десятилетие. В его топ вошли «Ювентус», «Бавария» и «Барселона».

Тренер мадридцев Сантьяго Солари в ответ заявил: «Реал» – лучший клуб прошлого века и в истории футбола».

Фото: Global Look Press

Источник: As