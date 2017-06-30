«Зенит» может обменять Александра Кокорина на Федора Смолова

Санкт-петербургский «Зенит» планирует приобрести нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Бронзовый призер чемпионата России прошедшего сезона готов включить в эту сделку форварда Александра Кокорина.

Инсайдом поделился Нобель Арустамян:

«Зенит» выжидает ситуацию по Смолову. Да, петербургский клуб – единственный, кто мог бы быть реальным претендентом на Смолова в данной ситуации. Безусловно, форвард калибра Смолова может быть «Зениту» интересен. Но в «Зените» и так очевидный перебор футболистов, к тому же клуб ведет активную работу по переходу иностранных футболистов. 30 миллионов евро за Смолова «Зенит» точно не заплатит. Такова сумма отступных за Федора, а она всегда до предела завышена. Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого «Зенита». Мы знаем, что «Краснодару» симпатичны российские футболисты, прежде всего Шатов и Кокорин. Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и «Краснодар» могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были».

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что слухи о возможном переходе Смолова за 30 млн. евро не соответствуют действительности.

В прошедшем сезоне Федор стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 18-ю мячами. На Кубке Конфедераций нападающий «Краснодара» отыграл три матча и забил один гол. Кокорин пять раз отличился в РФПЛ и в заявку сборной России на международный турнир не попал.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ