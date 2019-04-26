Набиль Фекир может перейти из «Лиона» в «Ювентус»

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Набилю Фекиру. Итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Французский клуб готов продать игрока, контракт полузащитника истекает через год.

Прошлым летом Фекир мог перейти в «Ливерпуль», но трансфер сорвался из-за завышенных требований его агента.

25-летний Фекир является воспитанником «Лиона». В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах французского национального чемпионата. Фекир забил девять голов и отдал пять голевых передач. В Лиге чемпионов игрок сборной Франции забил три гола и отдал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: l’Equipe