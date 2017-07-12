Леонид Слуцкий: «Серьезное внимание в «Халле» уделяем тактическим проблемам»

Автор: Юлия Древова 0

Главный тренер «Халл Сити» поделился впечатлениями от работы на тренировочном сборе. «Тигры» готовятся к предстоящему сезону в Португалии.

«Игроки очень упорно трудятся с первого дня, мне досталась очень профессиональная команда. Ядро из опытных футболистов подаёт серьёзный пример молодым игрокам, получается очень хороший микс.

Мы начали серьёзную тактическую подготовку. Серьёзное внимание уделяется тактическим упражнениям и различным тактическим проблемам. Это действительно важно, тем более что мы скоро будем играть товарищеские матчи на этом сборе. Я чувствую, что в «Халле» подобралась очень хорошая команда», — отметил Слуцкий.

15 июля «Халл» проведет товарищескую встречу против «Оксфорда».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Халл Сити»

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