Леонид Слуцкий: «Серьезное внимание в «Халле» уделяем тактическим проблемам»

Главный тренер «Халл Сити» поделился впечатлениями от работы на тренировочном сборе. «Тигры» готовятся к предстоящему сезону в Португалии.

«Игроки очень упорно трудятся с первого дня, мне досталась очень профессиональная команда. Ядро из опытных футболистов подаёт серьёзный пример молодым игрокам, получается очень хороший микс.

Мы начали серьёзную тактическую подготовку. Серьёзное внимание уделяется тактическим упражнениям и различным тактическим проблемам. Это действительно важно, тем более что мы скоро будем играть товарищеские матчи на этом сборе. Я чувствую, что в «Халле» подобралась очень хорошая команда», — отметил Слуцкий.

15 июля «Халл» проведет товарищескую встречу против «Оксфорда».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Халл Сити»