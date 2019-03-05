Мартин Эдегор может перейти в «Аякс»

«Аякс» хочет приобрести полузащитника «Реала» Мартина Эдегора. Амстердамский клуб готов предложить за норвежского футболиста 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек выступает за «Витесс» на правах аренды. Ранее он также играл за «Херенвен».

Сообщается, что в «Реале» не собираются расставаться с 20-летним хавбеком, однако сам он рассматривает вариант остаться в Голландии.

В нынешнем сезоне Мартин Эдегор принял участие в 21 матче чемпионата Голландии. Он забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: твиттер «Витесса»

Источник: Marca