Мартин Эдегор может перейти в «Аякс»

Автор: Роман Шлуинский 0

«Аякс» хочет приобрести полузащитника «Реала» Мартина Эдегора. Амстердамский клуб готов предложить за норвежского футболиста 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек выступает за «Витесс» на правах аренды. Ранее он также играл за «Херенвен».

Сообщается, что в «Реале» не собираются расставаться с 20-летним хавбеком, однако сам он рассматривает вариант остаться в Голландии.

В нынешнем сезоне Мартин Эдегор принял участие в 21 матче чемпионата Голландии. Он забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: твиттер «Витесса»
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Френки де Йонг — новый игрок «Барселоны»

Стали известны отступные в контракте де Йонга с «Барселоной»

Маттейс де Лигт может перейти в «Барселону» летом

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 