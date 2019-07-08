Златан Ибрагимович составил сборную всех времен

Автор: Дарья Григорьева 0

Златан Ибрагимович

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович составил свой вариант сборной всех времен. Результат швед опубликовал у себя в Twitter.

В команде все 11 позиций занял сам футболист. Свое решение форвард также прокомментировал: «Моя команда всех времен. Осталось только решить с тренером. Думаю, что это тоже будет Златан».

Напомним, Ибрагимович выступает за американский клуб с 2018 года. В прошлом он также играл за «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Милан» и «ПСЖ».

В этом сезоне MLS он провел 15 матчей, забил 13 мячей и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter Златана Ибрагимовича

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