Златан Ибрагимович составил сборную всех времен

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович составил свой вариант сборной всех времен. Результат швед опубликовал у себя в Twitter.

В команде все 11 позиций занял сам футболист. Свое решение форвард также прокомментировал: «Моя команда всех времен. Осталось только решить с тренером. Думаю, что это тоже будет Златан».

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 8, 2019