Антуан Гризманн заработает в «Барселоне» 105 миллионов евро

Автор: Андрей Синельщиков 0

Стали известны детали контракта Антуана Гризманна после его возможного перехода в «Барселону». Последним клубом француза был мадридский «Атлетико». 

Адвокат Гризманна уже согласовал для клиента условия личного соглашения с каталонским клубом.

Француз за пять лет в составе сине-гранатовых заработает 105 миллионов евро. В первый и второй годы его зарплата будет составлять 18 миллионов, в третий – 21 миллион, в четвертый – 23 миллиона, в пятый – 25 миллионов.

Таким образом, средняя зарплата Гризманна составит 21 миллион евро, сколько сейчас он получает в «Атлетико».

Ранее сообщалось, «Барселона» предложила футболисту зарплату 17 миллионов евро в год. Трансфер может состояться уже на этой неделе.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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