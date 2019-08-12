Премьер-лига. 5-й тур. «Ростов» победил «Крылья Советов»

Заключительный матч 5-го тура состоялся в Ростове-на-Дону. Местная команда обыграла самарские «Крылья Советов».

Премьер-лига. 5-й тур

РОСТОВ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0 (1:0)

Ростов-на-Дону. 12 августа.

Стадион: «Ростов Арена». 28 674 зрителя.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Ростов»: Песьяков, А. Козлов, Е. Чернов (Долгов, 89), Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Глебов, 72), Байрамян (Зуев, 55), Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 70), Д. Комбаров, Н. Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь (Радонич, 73), Канунников, Соболев (Голенков, 87).

Голы: 1:0 – Шомуродов (33).

Предупреждения: Чистяков (63), А. Козлов (64), Песьяков (88).

16 (4) удары (в створ) 10 (0)

15 фолы 8

0 офсайды 1

6 угловые 3

52 % владения мячом 48

Первый опасный момент в матче возник на 12-й минуте. Ионов пробил в нижний угол, но Рыжиков отразил удар. На исходе получаса игры ростовчане забили гол. Шомуродов замкнул пас Ионова с фланга. Гол форварда из Узбекистана стал для него четвертым в текущем сезоне РПЛ. «Крылья Советов» ответили ударом Кабутова. Полузащитник получил отличную передачу, но пробил выше ворот. В конце тайма Рыжиков снова спас ворота после плотного удара Козлова. Во втором тайме команды стали больше бороться за мяч в центре поля. «Ростов» постепенно усиливал давление на оборону гостей, но забить второй мяч так и не смогли.

Фото: твиттер клуба «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»