Сергей Карасев заменит Алексея Еськова на матче «Спартак» – ЦСКА

РФС назначил Сергея Карасева главным арбитром матча «Спартак» – ЦСКА. Встреча состоится в понедельник в рамках шестого тура РПЛ.
Карасев заменит Алексея Еськова, который не сможет работать ввиду травмы.
Судейская бригада на матче будет выглядеть следующим образом: главный судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе (все из Москвы). Резервным судьей будет Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.
Судья VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR – Алексей Матюнин (Москва). Инспектор матча – Геннадий Куличенков из Тулы.
На матче 6-го тура «Динамо» – «Локомотив» вместо Сергея Карасева функции резервного судьи будет выполнять Сергей Иванов.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: сайт РФС