Сергей Карасев заменит Алексея Еськова на матче «Спартак» – ЦСКА

Автор: Андрей Синельщиков 0

Карасев

РФС назначил Сергея Карасева главным арбитром матча «Спартак» – ЦСКА. Встреча состоится в понедельник в рамках шестого тура РПЛ.

Карасев заменит Алексея Еськова, который не сможет работать ввиду травмы.

Судейская бригада на матче будет выглядеть следующим образом: главный судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе (все из Москвы). Резервным судьей будет Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.

Судья VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR – Алексей Матюнин (Москва). Инспектор матча – Геннадий Куличенков из Тулы.

На матче 6-го тура «Динамо» – «Локомотив» вместо Сергея Карасева функции резервного судьи будет выполнять Сергей Иванов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: сайт РФС

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