Джастин Клюйверт: «Возможно, людей стоит сажать в тюрьму за расистские посты»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт заявил, что за расизм в интернете необходимо сажать в тюрьму. Голландец выступает за римский клуб с лета прошлого года.

«Людей, пишущих расистские посты, возможно, стоит сажать в тюрьму. Это должно закончиться. Не я должен отвечать за это, я не настолько умен для этого».

«Нужно ли проверять документы для деанонимизации аккаунтов? Да, что-то такое и должно быть, так всегда можно понять, кому принадлежит аккаунт, надеюсь, так и будет», – сказал Клюйверт.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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