Мюнхенская «Бавария» заинтересована в аренде Филиппе Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо интересен «Баварии». Немецкий клуб готов приобрести полузащитника сборной Бразилии на определенных условиях.

Как стало известно ранее, «Бавария» может арендовать Коутиньо на два сезона с правом выкупа или на сезон с обязательным выкупом.

«Баварии» предпочтителен вариант с бесплатной арендой 27-летнего бразильца.

Агент Коутиньо Киа Джурабчиан предложил услуги игрока мюнхенцам и другим топ-клубам. В то же время «Бавария» также сохраняет интерес к вингеру «Барселоны» Усману Дембеле.

Коутиньо выступает за каталонский клуб с января 2018 года. Бразилец провел 52 игры и забил 13 голов. В минувшем сезоне полузащитник стал чемпионом Испании и победителем Копы Америки.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild