Илкай Гюндоган: «В Бундеслиге нет никакой интриги. А в АПЛ есть не одна сильная команда, способная стать чемпионом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил об отсутствии интриги в чемпионате Германии. Также 27-летний игрок похвалил уровень АПЛ.

«Для меня в сегодняшней Бундеслиге нет никакой интриги. Большинство команд выходят на поле с желанием избежать ошибок, вместо того, чтобы играть в настоящий футбол. А «Бавария» всегда остается «Баварией». Этот клуб уже много лет делает ставку на высокое качество игры.

АПЛ? Здесь идет более равная борьба. У нас есть не одна сильная команда, способная стать чемпионом страны», – сказал Гюндоган.

В текущем сезоне Премьер-лиги немецкий полузащитник провел за «горожан» 19 матчей и забил 2 гола. Напомним, в 2016 году футболист перешел в «МанСити» из дортмундской «Боруссии».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com