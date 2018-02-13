Илкай Гюндоган: «В Бундеслиге нет никакой интриги. А в АПЛ есть не одна сильная команда, способная стать чемпионом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил об отсутствии интриги в чемпионате Германии. Также 27-летний игрок похвалил уровень АПЛ.
«Для меня в сегодняшней Бундеслиге нет никакой интриги. Большинство команд выходят на поле с желанием избежать ошибок, вместо того, чтобы играть в настоящий футбол. А «Бавария» всегда остается «Баварией». Этот клуб уже много лет делает ставку на высокое качество игры.
АПЛ? Здесь идет более равная борьба. У нас есть не одна сильная команда, способная стать чемпионом страны», – сказал Гюндоган.
В текущем сезоне Премьер-лиги немецкий полузащитник провел за «горожан» 19 матчей и забил 2 гола. Напомним, в 2016 году футболист перешел в «МанСити» из дортмундской «Боруссии».
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com