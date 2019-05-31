«Порту» хочет подписать Мангала из «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Элиаким Мангала может вернуться в «Порту» этим летом. Он не выходил на поле уже 15 месяцев.

Француз может продолжить карьеру в «Порту». В марте 28-летний игрок продлил контракт с «Сити», при этом он провел свой последний матч 10 февраля 2018 года на правах аренды в «Эвертоне».

«Порту» договорился о переходе с Мангала, но пока не договорился с «Манчестер Сити». По этой причине игрок пока еще не прошел медосмотр.

Мангала защищал цвета «Порту» с 2011 по 2014 год, откуда и перешел в «Сити» за 42 миллиона фунтов.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: O Jogo