«Порту» хочет подписать Мангала из «Манчестер Сити»

Автор: Никола Косич 0

Мангала

Защитник «Манчестер Сити» Элиаким Мангала может вернуться в «Порту» этим летом. Он не выходил на поле уже 15 месяцев.

Француз может продолжить карьеру в «Порту». В марте 28-летний игрок продлил контракт с «Сити», при этом он провел свой последний матч 10 февраля 2018 года на правах аренды в «Эвертоне».

«Порту» договорился о переходе с Мангала, но пока не договорился с «Манчестер Сити». По этой причине игрок пока еще не прошел медосмотр.

Мангала защищал цвета «Порту» с 2011 по 2014 год, откуда и перешел в «Сити» за 42 миллиона фунтов.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: O Jogo

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Вирджил Ван Дейк — первый защитник за 7 лет, получивший приз игрока сезона в АПЛ

Гризманн

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Антуана Гризманна

Хосеп Гвардиола: «Я не собираюсь в «Ювентус»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 