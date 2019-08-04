Хердур Магнуссон: «ЦСКА рассчитывает только на победу над «Рубином»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Лига чемпионов. 4 тур. ЦСКА — «Рома» — 1:2. Москва. Стадион «Лужники». 7 ноября 2018 г.

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча с «Рубином». Встреча состоится 4 августа в Казани в рамках 4-го тура РПЛ.

«Мы ожидаем тяжелой игры со сложным соперником. Они сыграли вничью с «Локомотивом», затем одержали две победы, так что они в хорошей форме. Во время предсезонки мы их крупно обыграли, но сейчас все будет иначе, ведь это официальная встреча. На старте сезона важно набрать как можно больше очков, так что мы нацелены только на победу», — сказал исландский защитник.

Магнуссон перешел в ЦСКА из английского «Бристоль Сити» летом прошлого года. 26-летний игрок провел 23 игры и забил два гола.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер клуба ПФК ЦСКА

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