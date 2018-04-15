«Реал» готов подать в суд на тех, кто говорит, что клуб «украл» выход в полуфинала Лиги чемпионов

Автор: Тимофей Поршнев 0

Real MAdrid

«Реал» может подать в суд на тех, кто говорит о том, что мадридский клуб нечестно вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Клуб недоволен нынешней обстановкой.

Отмечается, что идет кампания по дискредитации «Реала», как в Испании, так и за границей, что очень не нравится руководству «Реала». В частности, в клубе недовольны тем, что СМИ, а также частные лица называют успех мадридцев «ограблением» или «воровством».

«Реал» проиграл «Ювентусу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3, но по сумме двух встреч (первый матч – 3:0) вышел в полуфинал. Единственный гол в ответном матче «Реал» забил с пенальти, который арбитр назначил уже в компенсированное ко второму тайму время. Этот гол в итоге и вывел команду в полуфинал. Также в эпизоде с 11-метровым судья удалил за споры вратаря Джанлуиджи Буффона​.

Фото: Global Look Press
Источник: ABC

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